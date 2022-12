Ernst, aber nicht hoffnungslos, ist die Lage in Gimmeldingen

Ruhe an der Postfilialen-Front in Mußbach und Lachen-Speyerbach, aber noch kein Ende in Sicht in Gimmeldingen. Dort steht die ehemalige Bäckerei in der Meerspinnstraße ganz leer, die Kooperation mit dem Pächter hatte die Post aber schon im Sommer vergangenen Jahres aufgekündigt.

Das heißt nicht, dass es ein Ende für immer sein soll oder muss. Sowohl Achim Stahl, dem das Haus gehört, als auch die Post haben ein großes Interesse daran, dass das Unternehmen in eigener Regie wieder einzieht – so, wie Mitte November in Mußbach geschehen. Dass die Räume noch einmal als Bäckerei genutzt werden, wagt Stahl hingegen nicht zu hoffen. Es gebe keine Interessenten, sagt er. Zwar könnte er für Personal sorgen, doch winkten potenzielle Pächter dann wegen der hohen Energiepreise ab.

Insofern bemüht er sich um die Post, tatkräftig unterstützt von deren Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek. Dieser muss nun noch etwas mehr netzwerken, denn bislang hat es Stahl zufolge nicht mit einem Rückruf der zuständigen Immobilienabteilung geklappt. Andererseits: Bald ist Weihnachten. Und gerade in dieser Zeit sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Alles wird gut, auch mit der Post in Gimmeldingen.