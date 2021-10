Aufgrund einer Betriebsversammlung gelten in vielen Postbank-Filialen am Mittwoch eingeschränkte Öffnungszeiten. Davon betroffen ist auch die Filiale in der Neustadter Bahnhofstraße. Nach Angaben der Postbank wird die Filiale am Mittwoch nur von 9 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Entsprechend sind am Mittwoch dann auch die Brief- und Paketdienstleistungen eingeschränkt. Kunden werden gebeten, die veränderten Öffnungszeiten zu beachten. Die vorübergehende Schließung sei unvermeidbar, da das Unternehmen allen Mitarbeitern die Teilnahme an der Betriebsversammlung ermöglichen müsse, so die Postbank.