Die Stadtverwaltung Neustadt ist zufrieden mit dem Ablauf der Herbstschule. 80 Schüler von der ersten bis zur achten Klasse haben jeweils eine Woche während der Herbstferien am kostenlosen Deutsch- und Mathematikförderunterricht teilgenommen: 24 Schüler der Neustadter Gymnasien, 15 Schüler der Realschule plus sowie 41 Grundschüler. „Es hat alles problemlos geklappt. Die Sekretariate haben vor Ort mitgeholfen und unterstützt“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Das Angebot der Sommerschule in den großen Ferien hatten 160 Schüler genutzt.