Der Sommer hat in diesem Jahr gefühlt bis Ende Oktober gedauert. Nun ist er vorbei. Doch obwohl wir Pfälzer uns über viele Sonnenstunden freuen dürfen, es gibt auch andere. An diesen trüben Novembertagen hilft nur noch Sonne im Herzen – oder zumindest sollte sie ganz in seiner Nähe sein. Das hat sich wohl auch der Besitzer eines E-Mobils im Weindorf Haardt gedacht und demonstrativ den Sonnenschein auf die Motorhaube gemalt, geradezu am Puls des Kleinwagens.

Die Energie, die für die Fahrt in und um die Pfalz erforderlich, gewinnt man nicht nur aus der Heimatliebe. Doch die Liebe zur Heimat hat wohl den Fahrer zur umweltfreundlichen Energiegewinnung bewogen. Scheinbar setzt er ganz auf Stromerzeugung per Photovoltaik und sieht die Zukunft ganz optimistisch. Und das wird wohl reichen, denn auch an den trübsten Tagen schafft es die Sonne doch irgendwie, den Pfälzern zuzuzwinkern. Und sei es nur auf einer Motorhaube. Neben Strom liefert die Sonne eben auch viel positive Energie.