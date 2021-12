640 Euro hat die jüngste Spendenaktion des Posaunenchors Hambach-Winzingen unter seinem Leiter Traugott Baur erbracht. Die Musiker hatten am Samstag vor dem vierten Advent an vier Stationen in der Fußgängerzone aufgespielt, dargeboten wurden Advents- und Weihnachtschoräle sowie weihnachtliche Popsongs. Viele unterbrachen ihren Einkauf, hörten zu und spendeten auch fleißig. Das Geld ging laut Chor je zur Hälfte an die Tafel Neustadt-Haßloch und die Tagesbegegnung „Lichtblick“. Dem „Lichtblick“ wurde der Scheck bei der Weihnachtsfeier am 23. Dezember übergeben – begleitet von einem weiteren kleinen Konzert.