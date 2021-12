(aktualisiert: 17 Uhr) Auf 300.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Dienstag bei einem Fahrzeugbrand direkt neben einer Lackiererei in der Robert-Bosch-Straße entstanden ist. Ein Porsche-Oldtimer ist dabei ausgebrannt.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ist das Luxus-Fahrzeug direkt neben der Lackiererei im Haßlocher Industriegebiet Süd in Brand geraten. Der genaue Hergang ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der Porsche soll von der Fahrzeughalle in die Werkstatt gebracht worden sein, als das Feuer ausbrach. Vermutlich ein technischer Defekt habe den Brand verursacht, so die Polizei auf Anfrage. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, brannten zwei Autos unter einem Carport neben der Halle der Lackiererei. Die Flammen hatten bereits auf ein benachbartes Tiergehege und einen Tierunterstand aus Holz übergegriffen. Eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Kräften im Einsatz war, hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zusätzlich wurde der Brand im Dachbereich des Carports und des Tierunterstands über die Drehleiter bekämpft und das Dach mit Einreißhaken geöffnet.

Der Porsche brannte laut Polizei voll aus, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Ein Auto konnte noch aus dem Carport geschoben und vor weiterem Schaden geschützt werden. Mit dem schnellen und umfassenden Löschangriff konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Firmengebäude verhindern. Mit einer Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich anschließend kontrolliert.

Niemand wurde verletzt. Alle Mitarbeiter der Lackiererei hatten sich in Sicherheit bringen können. Auch alle Tiere in den angrenzenden Gehegen blieben unverletzt. Während der Löscharbeiten waren die Siemensstraße und die Robert-Bosch-Straße für den Verkehr gesperrt. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet.