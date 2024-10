Am Freitag ist ein neuer Popup-Store in der Hauptstraße 52 eröffnet worden: Bis 9. November verwandelt Modedesigner Thomas Maria Stoehr die ehemaligen Räumlichkeiten von Hunkemöller in „La chambre noire“.

Man kennt ihn aus der Oberen Hauptstraße, dem Klemmhof, seit mehr als zweieinhalb Jahren hat er eine neue Bleibe in der Sektkellerei Heim gefunden: Thomas Maria Stoehr will im Zentrum sichtbar bleiben und eröffnet bereits zum vierten Mal ein Geschäft-auf-Zeit in der Innenstadt. „Es gibt einfach ein positives Lebensgefühl hier“, erklärt der Modedesigner. Seine Philosophie seit Corona: „Man muss den Kunden motivieren, etwas zu entdecken, ihm etwas bieten.“ Daher seien „Concept Stores“ für ihn Teil der Zukunft. „Minimalistisches Gestaltungskonzept mit besonderem Niveau“, nennt Citymanagerin „la chambre noire“. Mit den Popup-Stores will sie „zeigen, was möglich ist, wenn man vorübergehenden Leerstand belebt“ – gerade, wenn sie mit weiteren Aktion in umliegenden Läden gekoppelt werden.

Stoehrs neue sowie Teile aus der letzten Winterkollektion stehen diesmal neben Werken der Neustadter Künstlerin Dorothée Aschoff. Für die Konzipierung hat sie sich Stoffreste von Stoehr geben lassen. Daraufhin habe sie „gemalt, als ob ich mit der Tube gewebt hätte“. Texturen von Nahem, Räumlichkeit aus der Entfernung. Die Gemeinsamkeit mit Stoehrs Arbeit: „absolut klare Linien“, maximal drei Farben.

„Gelegenheit für Helligkeit“

Dazu präsentiert sich das Landauer Geschäft Blattgold mit Wohnaccessoires und Floristik. Auf das Piniengrün der ausgewählten Blumen wollte Aschoff wiederum antworten, nahm es in Werke auf. „Das Konzept lebt davon, dass es maßgeschneidert ist.“ Im „chambre noire“ geht es Stoehr zufolge um Veränderung und Neuorientierung. „Wenn es im Leben schwierig wird, muss man neue Wege finden, um glücklich zu sein“. Der Store gebe „Gelegenheit für Helligkeit“.

In Kooperation mit dem Verlag Lipplerbookz findet am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, eine Lesung im Dunkeln statt: Biologin Karin Beck-Delvalle gibt in ihrem Buch „Du und glücklich sein“ eine andere Perspektive aufs Glück. Anmeldung unter Telefon 0172 6226256 oder per E-Mail an info@thomas-maria-stoehr.de.

„La chambre noire“ ist dienstags bis freitags, 15 bis 18, samstags, 11 bis 14 Uhr, geöffnet.