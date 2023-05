Zum insgesamt 60. Mal präsentierte Ulrich Tettenborn Tiere aus seine Dartmoorponyzucht auf der Haßlocher Ponyfarm auf dem Mannheimer Maimarkt. Der 92-Jährige war mit drei Dartmoorponys angereist, Annabell Kohm, Jasmin Wind und Paulina Seiler unterstützten ihn bei der Schau. Der Seniorchef der Ponyfarm in Haßloch war mit den drei Tieren, darunter einem Zuchthengst, zweimal am Tag für eine Präsentation im großen Schauring des Maimarkts unterwegs. Dabei erläuterte er die Besonderheiten der Dartmoorponys und erzählte Wissenswertes über die Zucht.

Für ihre Kollegialität, ihre Einsatzfreude und ihre ständige Bereitschaft wurden die drei jungen Frauen auf dem Mannheimer Maimarkt geehrt. Am Donnerstagabend musste die Gruppe wie in all den Jahren zuvor den Maimarkt verlassen, weil die Stallungen für die Pferde des Internationalen Maimarkt-Turniers freigemacht werden mussten.