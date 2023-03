In Neustadt gibt es eine neue Selbsthilfegruppe: Sie richtet sich an Menschen, die unter Polyneuropathie leiden. Darunter versteht man „diffuse Symptome“ wie das Kribbeln und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen, die zudem mit Schmerzen verbunden ist. Betroffene beklagen eine rasche Ermüdung der Beine und Gehstörungen. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat zum Austausch. Für Donnerstag, 13. April, ist ab 15 Uhr im Casimirianum ein Vortrag mit Sportwissenschaftler Christian Bitzer geplant. Er spricht über therapeutische Möglichkeiten in der Polyneuropathie. Weitere Informationen zu Gruppe und Vortrag: Klaus Römer, Telefon 06321 968896.