Polyneuropathie ist eine chronische Nervenerkrankung, die das Leben der Betroffenen stark einschränkt. Sie müssen lernen, mit der Störung der Reizweiterleitung der Nerven umzugehen. Denn heilbar ist die Krankheit nicht. Daher hat Klaus Römer in Neustadt die Selbsthilfegruppe Polyneuropathie gegründet. Der Mußbacher ist selbst ein Betroffener und will über den Austausch dafür sorgen, dass sich die Situation für alle verbessert. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Selbsthilfegruppe ist Information. Im November stehen daher zwei Vorträge auf dem Programm: am Mittwoch, 6. November, um 15 Uhr im CeBeef (Breslauer Straße 21) und am Donnerstag, 7. November, um 15 Uhr im Casimirianum (Ludwigstraße 1). Referent ist an beiden Tagen der Neustadter Physiotherapeut Christoph Trutzel, der über Trainingsmethoden sowie mögliche Hilfsmittel informieren möchte. Klaus Römer verdeutlicht die Bedeutung dieser Themen: „Könnte man nicht einen Schuh erfinden, der wie eine Sprungfeder wirkt? Uns bleiben zwar die Gliedmaßen erhalten, aber die Nerven funktionieren nicht. Daher müssen wir darum kämpfen, dass die Muskeln richtig funktionieren und vielleicht sogar so gestärkt werden, dass sie einen gewissen Ausgleich bieten.“