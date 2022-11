Gewalt anwenden mussten Neustadter Polizeibeamte in der Nacht auf Sonntag, weil ein 27-Jähriger sich vehement gegen einen Platzverweis wehrte. Laut Polizeibericht war die Streife gegen 2.15 Uhr gerufen worden, weil zwei Männer eine Gaststätte betreten wollten, das wegen ihres Alkoholisierungsgrads aber nicht durften. Am Ort wollten die Beamten die Personalien der beiden Freunde aufnehmen, was aufgrund von Gegenwehr zu einem Platzverweis für den 27-Jährigen führte. Dem sei er, so die Polizei, trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachgekommen. Als ihm wegen seiner Aggressivität Handschellen angelegt werden sollten, habe er sich auch dagegen gewehrt, was den Einsatz eines „Tasers“, einer Elektroschockpistole, zur Folge gehabt hätte. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.