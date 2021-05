Polizisten mussten am Sonntagabend gegen 22.05 Uhr mit einem Feuerlöscher brennende Kartonagen löschen. Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei den kleinem Brand an einem Gebäude in der Landauer Straße gemeldet. Eine Glasscheibe ist durch das Feuer beschädigt worden. Allerdings konnten die Flammen nicht auf das angrenzende Gebäude übergreifen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.