Auf einen 19-jährigen Bad Dürkheimer kommen nun mehrere Anzeigen zu, weil er am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Neustadter Bahnhofstraße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Zunächst stellten die Polizisten Auffälligkeiten fest, woraufhin der junge Mann einräumte, ein paar Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass der 19-Jährige bereits vor einem Monat wegen eines Drogendelikts aufgefallen war. Daher sollte er mit auf die Dienststelle kommen, wo eine Blutprobe entnommen werden sollte. Doch dagegen wehrte sich der Bad Dürkheimer: Er leistete heftigen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Letztlich setzte sich die Polizei durch. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein E-Scooter wurde beschlagnahmt. Außerdem fanden die Polizisten bei dem Bad Dürkheimer eine geringe Menge Cannabis.