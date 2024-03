Mit einem Benefizkonzert stellt sich das Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz am Freitag, 15. März, um 20 Uhr im Neustadter Saalbau vor. Unter Leitung seines Chefdirigenten Stefan Grefig präsentiert sich das aus 37 professionellen Musikerinnen und Musikern bestehende Ensemble mit einem bunten Blasmusik-Programm vor, das von Originalkompositionen für sinfonische Blasorchester wie „The Hounds of Spring“ von Alfred Reed und den „Yiddish Dances“ von Adam Gorb bis zu Arrangements von Stücken von Leonard Bernstein („Slava!“), Chick Corea („La Fiesta“) und des spanischen Jazzmusikers Pedro Iturralde („Pequeña Czarda“) sowie einem Musical-Medley reicht. Die Schirmherrschaft übernimmt Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel. Der Erlös des Konzerts geht an den Förderverein der Tafel Neustadt/Haßloch. Karten (16/9–30/19 Euro) bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (in Neustadt etwa Tabak Weiss und die Touristinfo) sowie unter 0651 9790777 oder www.ticket-regional.de.