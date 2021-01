Mehrere Verkehrssünder sind der Polizei Neustadt am Montag bei Kontrollen ins Netz gegangen. Zwischen 8 und 9.40 Uhr notierten die Beamten im Bereich des Sportplatzes Geinsheim 13 Geschwindigkeitsverstöße, wobei der Schnellste mit 103 Kilometern pro Stunde in der 70er-Zone unterwegs war. Ein Fahrer überholte trotz Verbots, bei einem weiteren war die Frist zur Hauptuntersuchung überschritten. Bei Kontrollen zwischen 11 und 12 Uhr in der Amalienstraße war viermal der Sicherheitsgurt nicht oder nicht richtig angelegt, drei Verkehrsteilnehmer nutzen während der Fahrt verbotener Weise ihr Mobiltelefon.