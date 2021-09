Weil sie vor Fahrtantritt Alkohol oder Drogen konsumiert hatten, wurden am Freitag drei Fahrer von der Neustadter Polizei aus dem Verkehr gezogen. Gegen 15 Uhr betraf dies einen 46-jährigen Kleinkraftradfahrer in der Neusatzstraße, bei dem die Einnahme von Betäubungsmittel festgestellt wurde. Gegen 17 Uhr wurde in der Conrad-Freytag-Straße in Lachen-Speyerdorf ein 51-jähriger Autofahrer kontrolliert, ein Atemalkoholtest ergab 2,66 Promille. Um 18.40 Uhr schließlich wurde in der Louis-Escande-Straße ein 17-Jähriger aus Lachen-Speyerdorf überprüft, der mit einem 125er-Motorroller unterwegs war. Er räumte ein, an diesem Tag Betäubungsmittel konsumiert zu haben und übergab den Beamten noch mehrere Gramm Cannabis.