Bei Kontrollen hat die Neustadter Feuerwehr am späten Mittwochabend und am frühen Donnerstagabend drei Männer erwischt, die betrunken oder bekifft mit Auto und Fahrrad unterwegs waren.

Zwischen 22.15 und 23.30 Uhr wurde in der Talstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei wurde auch ein 23-jähriger Ford-Fahrer überprüft. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden einem Bekannten des 23-Jährigen übergeben. Außerdem wurde in der Talstraße ein 30-jähriger Autofahrer überprüft, der lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Da der Mann schon seit mehr als sechs Monate in Deutschland gemeldet ist, hätte er laut Polizei seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Am Donnerstag kurz vor 3 Uhr kontrollierten Polizisten einen BMW in der Branchweilerhofstraße. Beim 34-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab 1,82 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden einer Angehörigen übergeben. Auf den Neustadter kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Gegen 5.15 Uhr fiel einer Streife ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Landwehrstraße fuhr und den Bordstein streifte. Bei der Kontrolle sagte er, dass er ein paar Stunden vorher Cannabis konsumiert habe.