Die Polizei hat bei Kontrollen in Neustadt am Wochenende gleich zwei Mal geringe Mengen an Drogen beschlagnahmt. In beiden Fällen müssen sich drei junge Männer wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Am Samstag kontrollierten Polizisten nach eigenen Angaben gegen 9.20 Uhr zwei Personen in der Straße Zum Ordenswald im Bereich der Bahngleise. Die Beamten stellten fest, dass die Kontrollierten unter Alkoholeinfluss standen. Bei einem 18-Jährigen fanden sie darüber hinaus 0,5 Gramm Haschisch.

Am Sonntag hielt die Polizei gegen 3 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer in der Sauterstraße für eine anlassunabhängige Verkehrskontrolle an. Bei seinem 18-jährigen Beifahrer beschlagnahmten die Polizisten 0,7 Gramm Marihuana, im Fahrzeug fanden sie eine geringe Menge an Amphetamin. Da sich keine Hinweise darauf ergaben, dass er Drogen genommen hatte, durfte der 19-Jährige die Fahrt fortsetzen.