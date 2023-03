Bei einer Kontrolle am Montag um 20.30 Uhr hielten die Beamten laut Polizeibericht einen 17-Jährigen mit seinem E-Scooter in der Beerentalstraße in Lambrecht an. Das Versicherungskennzeichen war abgelaufen. Der Jugendliche muss sich wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der E-Scooter seines 20-jährigen Begleiters, der das Gefährt zu diesem Zeitpunkt schob, verfügte über kein Versicherungskennzeichen. Auch stand der junge Mann laut Polizei unter Einfluss von Cannabis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und übergaben den E-Scooter einem Bekannten des 20-Jährigen.