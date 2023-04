Ein defektes Abblendlicht wurde laut Polizeibericht einer 20-Jährigen aus Haßloch am Mittwoch kurz nach Mitternacht zum Verhängnis. Bei der Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Haßloch stellten die Beamten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten fest, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf THC. Die junge Frau musste eine Blutprobe in der Polizeiinspektion Haßloch ab- und die Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Sie muss sich laut Polizei demnächst in einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.