Mehrere Raser hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag zwischen 12.30 und 14 Uhr an der Anschlussstelle Deidesheim auf der Autobahn 65 festgestellt. In 90 Minuten ahndeten die Beamten laut Polizeibericht 32 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit (80 Kilometer pro Stunde). Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus dem Raum Mannheim mit gemessenem Tempo 117. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.