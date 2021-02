Die Polizei hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr einen 43-jährigen aus Neustadt in der Landauer Straße kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten eigenen Angaben zufolge leichten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab 0,52 Promille. Weil der Mann im Verdacht stand, auch Drogen konsumiert zu haben, wurde er auch darauf getestet, mit positivem Ergebnis. Außerdem war dem Mann zuvor die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen worden, sein Auto ist zudem nicht versichert. Das Auto musste er stehen lassen, die Schlüssel haben die Polizisten an sich genommen.