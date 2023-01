Mit einer abgelaufenen Versicherungsplakette unterwegs war ein 26-Jähriger aus Neustadt, als er mit einem E-Scooter am Donnerstag um 22 Uhr in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Bei der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass an dem E-Scooter eine blaue Versicherungsplakette aus dem vergangenen Jahr angebracht war. Deshalb muss sich der Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Er schob danach den E-Scooter nach Hause. Außerdem muss sich der Halter des E-Scooters, bei dem es sich um einen Bekannten des Fahrers handelt, ebenfalls wegen des Zulassens hinsichtlich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in einem Strafverfahren verantworten. Die Polizei weist daraufhin, dass auch für sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge (umgangssprachlich E-Scooter genannt) ein gültiger Versicherungsschutz bestehen muss. Dieser Versicherungsschutz muss jährlich erneuert werden.