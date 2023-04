Durch den Konsum von CBD- oder Hanfblüten aufgefallen ist laut Polizeibericht ein 25-Jähriger aus Bad Herrenalb, der am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Spitalbachstraße in Neustadt mit einem Miet-E-Scooter kontrollierte wurde. Der Mann räumte während der Kontrolle ein, dass er vor wenigen Tagen laut seiner Aussage legale CBD-Blüten konsumiert habe. Ein Vortest reagierte letztlich auf die Stoffgruppe THC positiv, weshalb dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.