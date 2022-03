Eine Kontrolle mit Folgen: Ein weißer Citroën war laut Polizeibericht um 1.30 Uhr am frühen Dienstag einer Streife in der Chemnitzer Straße in Neustadt aufgefallen. Der Fahrer versuchte offensichtlich, den Beamten auszuweichen und fuhr davon. Die Beamten verloren den Wagen kurz aus den Augen, entdeckten diesen aber nur wenige Minuten später wieder. Der Fahrer gab bei der Kontrolle laut Polizei erst einmal falsche Personalien an. Der Grund wurde den Beamten schnell klar: Der 37-jährige Neustadter ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss, die Beamten fanden eine geringe Menge Cannabis in dem Auto. Der Mann musste daraufhin die Polizisten zur Dienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Dort stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Da der Neustadter diesen nicht begleichen konnte, ging es nach der Blutprobe direkt in die Justizvollzugsanstalt. Hinzu kommen die offenen Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem nächtlichen Ausflug.