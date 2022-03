Auf der B38 in Neustadt kommt es derzeit zu Staus im Feierabendverkehr. Grund dafür ist nach Angaben des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen ein seit einiger Zeit laufender Einsatz wegen einer Fahndung. Dieser laufe in der Nähe des Kreisels auf der B38 Richtung Mußbach und zum VfL-Sportplatz. Der Einsatz soll aber demnächst beendet sein – dann werde auch der Verkehr nicht mehr behindert.