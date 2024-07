Der Neustadter Polizei wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr gemeldet, dass sich mehrere lautstarke Personen auf dem Bolzplatz in der Pulverturmstraße aufhalten. Aus der Gruppe heraus würden Gegenstände über den Zaun geworfen, außerdem würden die Personen laut herumschreien. Vor Ort traf die Polizei zwei ihnen bekannte Jugendliche an. Beide wurden kontrolliert. Der 15-Jährige führte Haschisch im zweistelligen Gramm-Bereich mit sich. Zudem hatte er ebenso wie sein 18-jähriger Kumpel ein verbotenes Einhandmesser dabei. Sowohl die Messer als auch die Drogen wurden sichergestellt. Der 15-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Vor Ort waren noch drei weitere Personen, die an der Ruhestörung beteiligt waren. Sie wurden laut Polizei aber nur kontrolliert.