Das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in der Von-Hartmann-Straße 11 erweitert sein Beratungsangebot: Am Mittwoch, 25. März, findet von 14 bis 15 Uhr erstmals eine offene Sprechstunde mit Polizeihauptkommissar Daniel Henrich statt.

Dabei können Besucher Fragen stellen und sich zu verschiedenen Sicherheitsthemen informieren. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist geplant, die Beratungsstunde künftig regelmäßig am letzten Mittwoch im Monat in das Programmangebit der Begegnungsstätte zu übernehmen.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Mehrgenerationenhauses gibt es außerdem unter www.neustadt.eu/mehrgenerationenhaus.