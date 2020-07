Ein 38-Jähriger hat sich bei seiner Festnahme am Samstagabend am Neustadter Hauptbahnhof zur Wehr gesetzt. Wie die Polizei berichtet, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Bei der Kontrolle beleidigte und beschimpfte er die Beamten und wehrte sich bei der anschließenden Festnahme mit allen Kräften. Er versuchte selbst dann sich zu befreien, nachdem ihn die Polizei Handfesseln angelegt hatte. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Dort muss er eine Restfreiheitsstrafe verbüßen.