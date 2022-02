In Fahrzeugen mit ausländischen Zulassungen waren laut Polizeibericht ein Mann und eine Frau am Dienstagmorgen unterwegs. Zunächst kontrollierte um 7.15 Uhr eine Polizeistreife einen 56-Jährigen mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in Neustadt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, dem der Wagen auch gehört, bereits über ein Jahr in Deutschland gemeldet ist. Er hätte laut Polizei das Fahrzeug ummelden müssen. Überprüft hat die Polizei auch eine 53-Jährige aus Neustadt, welche mit dem Fahrzeug eines Bekannten unterwegs war. Als die Beamten das Auto mit ausländischer Zulassung in Lindenberg anhielten, stellten sie fest, dass der Halter des Fahrzeuges seit über zehn Jahren in Deutschland gemeldet ist. Dieser hätte ebenfalls sein Fahrzeug ummelden müssen. Alle Beteiligte sehen laut Polizei nun einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz entgegen.