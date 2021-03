Bei Streifenfahrten hat die Neustadter Polizei zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die betrunken sowie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Beide müssen nun eine Geldbuße zahlen. Ein 21-Jähriger ist einer Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag in der Weinstraße in Hambach aufgefallen. Der 21-Jährige war mit zwei Kumpels unterwegs. Als die drei das Polizeiauto sahen, flüchteten sie. Der 21-Jährige warf seinen E-Scooter zur Seite und rannte los. Die Polizisten konnten ihn jedoch einholen. Ein Alkoholtest ergab 0,99 Promille. Außerdem hatte der junge Mann offenbar Drogen konsumiert. Den zweiten E-Scooter-Fahrer, der berauscht unterwegs war, erwischte die Polizei am Freitagabend gegen 21.10 Uhr in der Wiesenstraße in der Innenstadt. Bei der Personenkontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 24-Jährige vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Ein entsprechender Test verlief positiv.