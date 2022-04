Ohne Versicherungsnachweis geht gar nichts: Aus diesem Grund hat die Neustadter Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht einen 16-Jährigen aus Haßloch aus dem Verkehr gezogen. Laut Bericht war er mit seinem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße unterwegs. Aufgefallen war er einer Streife, weil an dem Zweirad kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Und auch bei der Kontrolle konnte der Jugendliche die Versicherung nicht nachweisen. Deshalb wurde der Roller an eine Bekannte des 16-Jährigen übergeben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Wenig später kontrollierte eine Streife einen 23-jährigen Neustadter, der gerade mit seinem E-Scooter in der Robert-Stolz-Straße losfahren wollte. Der Roller wurde vorsorglich sichergestellt, weil auch hier das Versicherungskennzeichen fehlte. Die Polizei weißt daher erneut darauf hin, dass ein E-Scooter nur dann im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden darf, wenn der Roller versichert ist.