Eigentlich nur helfen wollte eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch, als die Beamten am frühen Montagabend ein liegengebliebenes Auto unter der Unterführung der L530 in Höhe des Haßlocher Wertstoffhofs entdeckten. Die Freude über das Hilfsangebot hielt sich allerdings in Grenzen. Deutlicher Marihuanageruch im Fahrzeuginneren verriet den Beamten den Grund. Der 22-jährige Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte noch ein paar Gramm dabei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Drogen blieben bei der Polizei. Weil die drei jungen Leute aus verschiedenen Haushalten stammten, kam noch ein Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung hinzu.