Die Polizei Neustadt warnt vor Betrügern. Am Dienstag hätten sich mehrere Geschädigte gemeldet, die entweder Opfer eines Schockanrufs oder von Falschnachrichten geworden seien. In einem Fall täuschten die Betrüger vor, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei und für ein nahes Familienmitglied Kaution gestellt werden müsse, da dieses sonst ins Gefängnis müsse. In einem anderen Fall gaben die Betrüger via WhatsApp-Nachricht vor, ein Familienmitglied in Not zu sein und Geld zu benötigen. Die Polizei weist daraufhin, dass keine Geldzahlungen erfolgen sollten, sofern die Identität des Empfängers unbekannt und keine Rücksprache mit dem angeblich in Not geratenen Familienmitglied erfolgt ist. Im Zweifelsfall solle man die Polizei kontaktieren.