Die Neustadter Polizei warnt vor Anrufern, die sich fälschlicherweise als Polizisten ausgeben, um Bürger zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bewegen. Aktuell sei es in Hambach vermehrt zu solchen Anrufen gekommen. Die Anrufer behaupteten demnach Kriminalhauptkommissar Steinmetz oder Kriminalhauptkommissar Maurer zu sein und teilten mit, dass in der vorangegangenen Nacht in der Nähe der Wohnanschrift der Angerufenen zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Ein weiterer Täter sei noch flüchtig. Bei den Festgenommenen sei eine Liste gefunden worden, auf der auch die Adresse des Angerufenen stehe. „Mit geschickter Gesprächsführung sollen die Angerufenen veranlasst werden, ihre Wertsachen wie Schmuck und Bargeld der Polizei auszuhändigen“, heißt es in der Mitteilung der echten Polizei, die klarstellt: „In keinem Fall will die echte Polizei Ihre Wertgegenstände (Schmuck oder Bargeld) haben.“ Die Täter agierten äußerst geschickt und skrupellos, heißt es weiter. Sie passten ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Bei solchen verdächtigen Anrufen bittet die Polizei, den Anruf der Betrüger sofort zu beenden und auf keine Forderung einzugehen sowie sofort die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 anzurufen. Die Beamten bitten auch darum, ältere Familienangehörige für diese Betrugsmasche zu sensibilisieren.