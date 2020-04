Telefonbetrüger treiben zurzeit ihr Unwesen unter anderem in Haßloch und Niederkirchen. Darauf weist die Polizei Haßloch hin. In den meisten Fällen sei mit unterdrückter Rufnummer angerufen worden. Die Anrufer forderten für einen angeblichen Angehörigen Geld für eine Werkstattrechnung. In einem Fall wurde nach einem Sparbuch gefragt. Wenn die Angerufenen Rückfragen stellten, wurden die Gespräche abgebrochen. Teilweise legten auch die Anrufer auf. Die Polizei rät dazu, misstrauisch zu bleiben, wenn ein Anrufer unter einem Vorwand Geld fordert oder nach dem Aufbewahrungsort von Wertsachen fragt, unabhängig davon, ob der Anrufer sich als Angehöriger, Handwerker oder Polizeibeamter ausgibt. In den aktuellen Fällen hätten durch solches Verhalten Vermögensverluste vermieden werden können.