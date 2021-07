Vor zwei betrügerischen Paaren warnt die Polizei Neustadter Modehäuser. Wie sie am Donnerstagmorgen mitteilte, hatten ein älteres und ein jüngeres Paar bereits am Freitagnachmittag vergangener Woche ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße betreten. Die „arbeitsteilige Vorgehensweise “ wirke sehr professionell.

Bei dem jüngeren Paar war die Frau augenscheinlich schwanger. Sie verwickelte die allein anwesende Inhaberin in ein Verkaufsgespräch, während das ältere Paar unbemerkt zwei Kleider vom Ständer nahm. Die ältere Frau ließ die Kleider unter ihrem weiten Kleid verschwinden, während der Mann sie abschirmte. Doch wurde alles von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der Ladeninhaberin entstand durch den Diebstahl der Markenkleider ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die schwangere Frau ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ansonsten von schlanker Statur, hat lange, blondierte, zu einem Zopf gebundene Haare und trug ein langes, beige gemustertes Kleid mit Fledermausärmeln. Ihr Begleiter ist um die 40, blond, schlank, war dunkel gekleidet und hatte eine goldene, große Uhr am linken Handgelenk. Die ältere Frau ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, korpulent, hat kurzes, braunes Haar, eine Brille mit großem, dunklem Rand, trug eine lange Perlenkette, ein beiges, langes Kleid, darüber eine beige Weste und beige Sandalen mit weißer Sohle. Hinzu kam eine schwarze Handtasche. Ihr Begleiter ist im selben Alter, kräftig, hat dunkle, kurze Haare und läuft etwas nach vorne gebeugt. Er trug ein blaues T-Shirt, graue Hosen, schwarze Schuhe und eine dunkle Uhr am linken Handgelenk.