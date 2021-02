Die Polizei hat am Samstag mehrere Seen in den Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben geräumt, auf denen Schlittschuhfahrer unterwegs waren. Nach Angaben der Beamten war die Eisdecke teilweise nicht einmal geschlossen, dennoch gab es Leute, die die Flächen betraten. Gegen die Wintersportler wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Seen für das Betreten nicht freigegeben waren. Die Polizei weist eindringlich daraufhin, dass das Betreten von Eisflächen, die nicht von der Behörde freigegeben sind, lebensgefährlich ist.