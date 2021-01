Vier versuchte Einbrüche verzeichnet die Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Neustadter Fußgängerzone: Drei Geschäfte – Friseur, Apotheke, Bäckerei – und eine offensichtlich unbewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus waren das Ziel. In zwei Fällen drangen die Täter ein, machten jedoch keine Beute. In den anderen beiden scheiterten sie an den Eingangstüren. Ein Zeuge hat einen Täter beim Verlassen eines Objekts beobachtet. Laut Bericht handelte sich um eine männliche, dunkel gekleidete Person mit Basecap, die mit Fahrrad durch die Zwerchgasse in Richtung Strohmarkt flüchtete. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Kripo Neustadt, Telefon 06321/8540, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de, entgegen.