Die Neustadter Polizei bearbeitet derzeit viele Fälle, bei denen Wertgegenstände aus Autos gestohlen wurden. Laut Polizei können viele dieser Taten verhindert werden, wenn die Autobesitzer besser mitdenken.

„Erschreckend dabei ist die Anzahl der Fahrzeuge, die nicht ordnungsgemäß verschlossen ist, unabhängig von Marke oder Preissegment“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Besonders begehrt seien Geldbeutel/Bargeld sowie Mobiltelefone und Navigationsgeräte. Die Diebe griffen aber auch zu, wenn sie hochpreisige Handtaschen und Sonnenbrillen im Fahrzeug-Innenraum entdecken. „Diese können sie in Bargeld umsetzen“, so die Polizei.

Um noch weitere Fälle zu verhindern, gibt es einige Verhaltenstipps:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Tankdeckel/-klappe, auch wenn das Fahrzeug nur kurz außer Sichtweite ist. Achten Sie darauf, dass das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert wird. Lassen Sie keine Wertgegenstände, Mobiltelefone oder mobile Navigationsgeräte im Fahrzeug. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile von elektronischen Geräten mit. Entfernen Sie die Halterungen für Mobiltelefone oder Navigationsgeräte. Weitere Informationen gibt es im Netz unter https://www.polizei-beratung.de/

Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte als Zeuge bei der Inspektion melden: Telefon 06321 8540.