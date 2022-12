Er wollte vom Unfallort flüchten, wurde aber von der Polizei gestoppt: ein 31-jähriger Neustadter, der am Samstag gegen 23.38 Uhr auf der Autobahn in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen war und beim Abfahren in Höhe Neustadt-Süd die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Laut Polizeibericht war er zu schnell gefahren, zudem soll er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Auf jeden Fall geriet der Mann mit seinem Pkw in der Kurve nach links ab, fuhr über die Grünzone und kam erst in der Böschung gegenüber zum Stehen. Danach montierte er die Autokennzeichen ab und wollte sich davonmachen, stieß dabei allerdings auf eine Polizeistreife. Jetzt muss er mit mehreren Strafverfahren rechnen, sein Führerschein wurde zunächst einmal einbehalten.