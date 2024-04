Gleich drei Trunkenheitsfahrten, zwei davon per Fahrrad, hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag verhindert. Zunächst beobachteten die Beamten gegen 23.20 Uhr in der Bahnhofsstraße einen 46-Jährigen, der mit seinem Fahrrad losfahren wollte, allerdings mit 1,32 Promille. Gegen 1.30 Uhr wurde in der Krämergasse ein 41-Jähriger Radfahrer kontrolliert, der mit 1,54 Promille deutlich alkoholisiert war. Schließlich wollte gegen 4.10 Uhr in der Kirchgasse ein 21-Jähriger in sein Auto steigen. Bei ihm ergab die Kontrolle ein Wert von 0,71 Promille. Allen dreien wurde die Weiterfahrt untersagt, sodass diese ihren Heimweg zu Fuß antreten mussten.