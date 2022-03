Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter ermittelt, der am vergangenen Donnerstag in Carlsberg fünf Schusswaffen aus einem Fachgeschäft geraubt haben soll. Die Festnahme des 31-jährigen Neustadters erfolgte am Montag gegen 16 Uhr auf einem Kreisel an der B38 in Neustadt. Der Einsatz sorgte in Neustadt für Aufsehen, da er mitten im Berufsverkehr für Staus sorgte und von einigen Pendlern verfolgt wurde. Laut Polizei handelte es sich um eine „geplante Festnahme“, da man den mutmaßlichen Täter während der Fahrt überraschen konnte. Es seien „mehrere Polizeistreifen“ dafür im Einsatz gewesen. Die Polizei habe bei Durchsuchungen „umfangreiche Beweismittel“ sichergestellt, bisher aber noch nicht die fünf geraubten Kurz- und Langwaffen gefunden. Der 31-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an – insbesondere geht es um den Verbleib der gestohlenen Waffen. Hinweise an die Polizei: Telefon 06321 8540.