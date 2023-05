Eine Verfolgungsfahrt der etwas ungewöhnlicheren Art lieferten sich Beamte der Polizeidirektion Neustadt laut Bericht am frühen Dienstagmittag in Niederkirchen. In der Waldmannsgasse wollten sie den Fahrer eines Traktors kontrollieren. Der Mann dachte aber nicht ans Anhalten und fuhr winkend davon. Mehrere Versuche der Beamten, ihn zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Im Rohrweiherweg gelang es schließlich, den Fahrer auf seinem Vehikel zu stoppen. Die Frage, warum der 38-jähriger Deidesheimer „geflohen“ ist, war schnell beantwortet. Als die Polizisten seinen Führerschein konfiszierten, stellte sich heraus, dass das Dokument bereits eingezogen werden sollte. Somit war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Den 38-Jährigen erwartet demnächst ein entsprechendes Strafverfahren.