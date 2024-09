Für alle jungen Leute, die der Polizeidienst interessiert, bietet die Polizeidirektion Neustadt am Samstag, 21. September einen Sporttag an. Dort könne man erfahren, welche sportlichen Herausforderungen im polizeilichen Auswahlverfahren warten, wie die Polizei in einer Meldung mitteilt. Konkret heißt das, dass die verschiedenen Testdisziplinen ausprobiert werden können. Weitere Einblicke in das Bewerbungsverfahren sollen am Sporttag ebenfalls möglich sein. Wer teilnehmen möchte, soll sich unter Angabe des vollen Namens und der Kontaktdaten per E-Mail bei pdneustadt@polizei.rlp.de melden. Bewerben müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Stattfinden wird der Sporttag am Samstag, 21. September, 13 bis 16 Uhr, auf dem Sportplatz und der Leichtathletikbahn in der Raiffeisenstraße 25 in Haßloch. Teilnehmer müssen Sportkleidung mitbringen.