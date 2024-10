Ein 25-jähriger Mann aus Neustadt ist in der Nacht vom 28. auf den 29. September 2024 schwer verletzt am „Alten Turnplatz“ in Neustadt gefunden worden. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann eine Kopfverletzung, die dauerhafte Schäden zur Folge haben könnte. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bisher unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Neustadt an der Weinstraße bittet mögliche Zeugen, sich unter 06321 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden. Besonders interessiert die Polizei sich für drei unbekannte Männer, die dem Verletzten ihre Hilfe angeboten haben. Es wird vermutet, dass sie wichtige Informationen zu dem Vorfall haben könnten.