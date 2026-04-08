Unbekannte sind über die Osterfeiertage in ein Wohnhaus in der Dudostraße in Neustadt eingebrochen. Laut Polizei durchsuchten sie mehrere Räume, nahmen jedoch nach Angaben der Bewohner nichts mit. An der Eingangstür entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.