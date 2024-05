Seit Montagmorgen wird ein 60-Jähriger aus Neustadt vermisst und wurde bisher „trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Neustadt“ nicht gefunden, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann gegen 8.30 Uhr seine Wohnung, um in einem Großmarkt in Neustadt einzukaufen. Bisher ist er nicht nach Hause zurückgekehrt. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 60-Jährige in einer Notlage befindet“, heißt es von der Polizei, die bereits nach ihm gesucht hat. Da die Suche bisher keinen Erfolg hatte, bitten die Beamten die Öffentlichkeit um Hilfe. Der 60-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: 1,85 Meter groß, 90 Kilogramm schwer, blonde kurze Haare. Er ist bekleidet mit blauen Jeans, einem weißen Polohemd und weißen Turnschuhen. Aufgrund einer Gehbehinderung humpelt er merklich. Er fuhr am Morgen mit einem weißen Mazda SUV CX5 von zu Hause weg. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise zu dem Mann oder seinem Wagen unter der Telefonnummer 06321 8540.