Die Polizei ist auf der Suche nach einem Fahrzeugführer, der am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr einen grauen Hyundai beschädigt hat und sich danach von der Unfallstelle entfernte. Zu dem Vorfall kam es den Angaben zufolge wohl beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt sei. Dabei können man auch den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.