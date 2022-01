Ein Mann hat am frühen Mittwochabend gegen 17.45 Uhr eine etwa sechsköpfige Gruppe Jugendlicher in der Landschreibereistraße in Neustadt beobachtet. Dabei ist ihm ein Jugendlicher aufgefallen, der eine Säule des Klemmhofs mit schwarzer Farbe beschmierte. Das teilt die Polizei mit. Der Sprayer sei mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen ärmellosen Jacke bekleidet gewesen. Die informierte Polizei konnte die Jugendlichen nach eigenen Angaben nicht mehr antreffen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.